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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ديمقراطيو أمريكا يسعون لرفع مدفوعات التحفيز لـ2000 دولار

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:50 م
الكونجرس
الكونجرس
وكالات
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يبذل الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي قصارى جهدهم في محاولة من جانبهم لزيادة حجم الشيك التحفيزي الذي يتم إرساله لمرة واحدة إلى معظم المواطنين من 600 - 2000 دولار، على الرغم من أنه من المرجح أن يلقى معارضة من الجمهوريين.

ويأتي التصويت في مجلس النواب في وقت لاحق، الاثنين، بعد أن وقع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أخيرا في مطلع الأسبوع الجاري، على مشروع قانون حزمة مساعدات فيروس كورونا البالغ قيمتها 900 مليار دولار بعد ممانعة استمرت لعدة أيام.

ويتضمن مشروع القانون التوفيقي بين الحزبين دفع 600 دولار إلى جانب إجراءات أخرى مثل تعزيز التأمين ضد البطالة والقروض التى يمكن التسامح بشأنها للشركات الصغيرة.

وكانت هناك تساؤلات، لا سيما من الجمهوريين، حول ما إذا كانت المدفوعات هي أفضل طريقة للمساعدة في تخفيف وطأة الضربة المستمرة من الجائحة، بالمقارنة مع التدابير الأكثر استهدافًا لأولئك الأكثر تضررًا.

وتهدف هذه المدفوعات إلى المساعدة في تعزيز الاستهلاك، ما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد، على الرغم من أن العديد من الذين يواجهون نقصًا حادًا في السيولة النقدية قد تذهب الأموال إلى سداد الديون. ولم تعد ملايين الوظائف التي فقدت خلال الجائحة.

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