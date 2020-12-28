رئيس جامعة القاهرة: مسحة كورونا مجانا في قصر العيني لأي مواطن

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن أي عضو هيئة تدريس حتى عند امتلاء المستشفيات لسبب أو لآخر، من حقه أن يذهب للعلاج في أي مستشفى خارجي، معقبا: «يأتي بفواتير علاجه في أي مستشفى خارجي مختومة من الجهة لندفع ثمنها بعد التحقق منها، وهذا شيء لم يحدث من قبل».





وأضاف «الخشت» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مع الإعلامي سيد علي، مساء الإثنين: «مسحة كورونا مجانا في القصر العيني لأي مواطن».



