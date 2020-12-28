زوجة علي ربيع تثير تساؤلات حول انفصالهما للمرة الثانية

أثارت ندى زوجة الفنان علي ربيع، العديد من التساؤلات حول انفصالهما للمرة الثانية بسبب صورة قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".





وظهرت ندى في الصورة بفستان بليزر باللون الأسود، وتلقت العديد من التعليقات على الصورة وجاء أغلبها أنها زادت جمالًا بعد انفصالها عن علي ربيع وجاء في التعليق: "هو الطلاق بيحلي كدة ما شاء الله الوش بدر منور بتفكريني بمي حلمي نفس الشياكة"، لترد الأخيرة: "عنيكي اللي حلوة"، دون أن تنفي أمر الطلاق وهو الأمر الذي اعتبره البعض تأكيدًا منها عليه.



