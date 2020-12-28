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الثقافة

ثقافة أسيوط تناقش ديوان «للنار مزاج آخر» لـ ياسمين صلاح

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:43 م
ثقافة أسيوط
ثقافة أسيوط
ايهاب مصطفى
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في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الأدباء والكتاب والمفكرين في صعيد مصر، قدمت مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط.

وعقد ملتقى ثقافي أدبي بقصر ثقافة أسيوط برئاسة الأديب على عبدالرازق ناقش فيه ديوان "للنار مزاج آخر" للشاعرة الدكتورة ياسمين صلاح، أدار الجلسة الشاعر محمد المتيم، بحضور الدكتور محمود فرغلى، والدكتور محمد سمير، الديوان.

وقدم قصر ثقافة أبوتيج عرض فيلم وثائقي عن العاصمة الإدارية الجديدة، كما قدمت مكتبة صلاح شريت بريفا محاضرة تثقيفية بعنوان "ثقافة الفرد في إطارها الإنساني"، حاضرها الدكتور محمد عبدالرازق خضر مدرس بقسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب جامعة أسيوط، ضمن فعاليات برنامج "الثقافة أكثر ثراء من الواقع"، بينما يواصل قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر ورش فنية متنوعة للأطفال تقدمها الفنانة ولاء فرحات والتي قدمت ورش عمل زينة الكريسماس.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة محاضرة تثقيفية بعنوان "كيفية مواجهة المشكلات النفسية فترة المراهقة" عبر "الأونلاين" حاضرتها الدكتورة أسماء عبدالراضي دكتوراه في التربية والصحة النفسية، التي ناقشت التغييرات الفسيولوجية والنفسية التي تواجه المراهقين، وقدمت مقترحات حول حل المشكلات التي تواجه المراهقين.

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