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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تدشن قاعدة عسكرية في أذربيجان تحت ستار مشروعات مدنية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:34 م
أذربيجان
أذربيجان
محمد عمر
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بدأت تركيا في بناء منشأة عسكرية واستراتيجية في مدينة جانجا الأذربيجانية تحت ستار ترميم البنية التحتية المدنية، وذلك حسب مصادر مطلعة في إسطنبول.

أفادت المصادر بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يكن سعيدًا بنتائج حرب كاراباخ الثانية، وكان غير راضٍ بشكل خاص عن الدور والصلاحيات التي تلقتها قوات حفظ السلام الروسية على عكس الجيش التركي، وذلك وفق موقع "راديو أرمينيا" الناطق بالإنجليزية.

وكشف الموقع عن أن الروس يستعدون لافتتاح المطار في ستيباناكيرت، لبسط سيطرتها في منطقة كاراباخ، ولتعويض خسائرها تعهدت أنقرة ببناء قاعدة جوية في كنجة.

وأكدت المصادر المطلعة أن تركيا ستقوم بنشر طائرات الهليكوبتر ومقاتلات F-16 في قاعدة جانجا إلى جانب نشر ضباط وعسكريين في هذه القاعدة.

ودعّمت تركيا أذربيجان بأسلحة ومرتزقة سوريين في حربها ضد أرمينيا؛ من أجل السيطرة على إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين الجانبين.

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