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الثقافة

مصطفى نصر يحكي مواقف من حياة فقيد الإسكندرية عبدالله هاشم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:45 م
مصطفى نصر
مصطفى نصر
ايهاب مصطفى
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غيّب الموت أمس، الروائي السكندري عبدالله هاشم، الذي فتح بيته ملتقى للأدباء السكندريين وكان يعقد ندوة يدعو إليها كل محبي الأدب بالإسكندرية، وكتب عنه الروائي السكندري مصطفى نصر بعض المواقف في حياته.

وقال الروائي الكبير مصطفى نصر: "كنا نجتمع مساء يوم وقفة العيدين الفطر والأضحي في القهوة التجارية، عدد كبير من أدباء الإسكندرية – خاصة الذين يعيشون خارجها، يأتون لقضاء العيد مع أقاربهم في مدينتهم الإسكندرية – محمد السيد عيد ومحمد عبدالله عيسى ومحمد عبدالفتاح وغيرهم – في ذلك اليوم أخبروني أن مجلة الثقافة الجديدة أعلنت عن إعداد ملفات أدبية عن أدباء، وأنا واحد منهم. ولم أكن أعلم بهذا، فطلبت من محمد السيد عيد أن يشرف على هذا الملف".

وتابعت مقالات الملف، مقالة لجلال العشري وأخرى للدكتور السعيد الورقي ومقالة لشوقي بدر يوسف، وأرسل عبدالله هاشم مقالة عن روايتي "الهماميل"، لكن محمد السيد عيد رفض نشرها، فاتصلت به ورجوته أن ينشرها، وقلت له: "تابعت ملفات كثيرة في المجلة ووجدت فيها مقالات ضعيفة، ومقالات سبق نشرها من قبل"، فكان رده: "ماليش دعوة، لن أوافق إلا على نشر المقالات الجديدة والجيدة"، واتصلت بالمرحوم محمد كشيك مدير النشر وقتها، رجوته أن يتدخل ويمرر هذه المقالة، لكن محمد السيد عيد أصر على موقفه.

أضاف نصر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كنت أذهب لبيت عبدالله هاشم يوم الجمعة ماشيًا من بيتي حتى بيته، وشاهدت مجلة الثقافة الجديدة لدى بائع جرائد قبل سينما ريو بمساحة قصيرة، وقرأت على غلافها إشارة لملف عني، فأمسكت بالمجلة وأخرجت النقود لشرائها، ثم تذكرت أنني ذاهب لبيت عبدالله هاشم، ولن يجد مقالته في الملف، فسيغضب وستكون ليلتنا ليلة مش ولا بدّ، فتركت المجلة وواصلت المسير، وفي الندوة جاء أديب قائلًا لي: "مجلة الثقافة الجديدة نشرت ملفًا عنك"، وبعد الندوة ذهبت لشارع مصطفى كامل واشتريت نسخة قبل أن أبحث عن مواصلة توصلني للبيت، وفوجئت بحماس محمد السيد عيد لتكريم عبدالله هاشم في مؤتمر أدباء الأقاليم، فقلت له: "ما هذا التناقض، ترفض مقالة له بإصرار وتصر على تكريمه؟!، فقال لي: "ليس هناك تناقض، فنحن نكرمه لدوره في تجميع الأدباء حوله، وعلى فكرة في كل مدينة يوجد من يجمع الأدباء حوله مثل عبدالله هاشم".

- عبدالله هاشم واتحاد الكتاب
الموقف الآخر الذي ذكره نصر يتعلق باتحاد الكتاب وعبدالله هاشم، قال مصطفى نصر: "لم يكن عبدالله هاشم عضوًا في اتحاد كتاب مصر، وقد شكا لي من صديقيه سعيد بكر وأحمد حميدة لأنهما تقدما لعضوية اتحاد الكتاب دون أن يخبراه بذلك، لكن عبدالله هاشم كان يحضر الانتخابات، ويقول مداعبًا: "أنا جي بصفة مراقب"، ظن الكثير أنه عضو في الاتحاد – خاصة الأعضاء البارزين الذين يتقدمون لانتخابات الاتحاد، فقد كانوا يعتمدون عليه في تجميع الأصوات.

وواصل نصر: "سأحكى عن حادثين يؤكدان قولي، الأول عندما تقدم فتحي سلامة لانتخابات اتحاد الكتاب، واتصل بحسن إمام– الصحفي في مكتب الأهرام بالإسكندرية– أن يعد له ندوة يلتقي فيها مع أدباء الإسكندرية. فأخذ فتحي سلامة يتقرب من عبدالله هاشم، على أساس إنه أكثر من يقدر على مساعدته في تجميع أصوات أدباء الإسكندرية. ووقفنا خارج مبني مركز الإبداع أنا وعبدالله وفتحي سلامة، فقلت له: "أرجو– يا أستاذ فتحي أن تعمل على إلحاق عبدالله هاشم بالاتحاد لما تنجح، فصدم، وصاح: "ليه هو مش عضو؟!"

وفهم عبدالله مقصدي من هذا فقال:
- أنا مش عضو بصحيح، لكنني قادر على تجميع عشرات الأصوات.

والحادثة الثانية عندما تقدم الدكتور مرعي مدكور لانتخابات اتحاد الكتاب، وكنت في نادي القصة بالقاهرة، فقال لي المرحوم محمد محمد عبدالرازق: "خلي بالك من الدكتور مرعي مدكور".
فقلت: ده حبيبي.
فقال محمد محمود عبدالرازق: كلم له عبدالله هاشم.
فقلت: عبدالله هاشم مش عضو اتحاد.
فصاح في حدة، لأ، ده عضو اتحاد.
ثم قال بصوت عالٍ وواضح للجميع:
- أصله ما بيحبوش.
ولم أرد عليه.

الحادث الذي دفع عبدالله هاشم لأن يكون عضوًا باتحاد الكتاب

وتحدث نصر عن الموقف الثالث في حياة عبدالله هاشم قائلًا: "زاد عدد أعضاء اتحاد كتاب مصر في الإسكندرية، وبعد أن كانت سيارة ميكروباص 14 راكبًا– تكفينا للسفر للانتخابات، استعانوا بأتوبيسين كبيرين، في ذلك اليوم جاء عدد كبير من غير أعضاء الاتحاد، فتاة معها شاب طويل وعريض، سألتها عنه، فقالت لي: "أنت ما تعرفش أن الدولة مخصصالي بودي جارد، ده الحارس الخاص لي".

وزميل – عضو اتحاد جاء بابنته الشابة، وغيرهم كثيرون. لدرجة أن أعضاء الاتحاد لم يجدوا مكانا للجلوس. وقتها كنت في السيارة مع عبدالله هاشم، كنا نمزح كعادتنا وفي "الرست"، توقفت السيارات.
وجاء صبري أبوعلم من السيارة الأخرى، وأمسك بطرف الباب قائلًا:" لو كنت أعلم أن أعضاء الاتحاد لن يجدوا مقاعد للجلوس، لمنعت غير الأعضاء من ركوب السيارتين، وأولهم عبدالله هاشم الذي ثار واضطر أن يتقدم لعضوية الاتحاد، فالذي منعه إنهم قالوا من سيتقدم لعضوية الاتحاد وهو بعد سن الستين - لن يحصل على معاش طوال حياته.

وتابع نصر "ما فعله صبري معه، جعله يضحي ويدفع قيمة الاشتراك. كانت لجنة العضوية فيها محمد السيد عيد- نائب رئيس الاتحاد– والشاعرة إيمان البكري، اللذان قررا قبول عضويته منتسبًا، لكن أحمد عبدالرازق أبوالعلا، اعترض: "كيف يكون منتسبًا وهو الذي أصدر كل هذه الكتب؟! - يقصد الكتب التي صدرت لغيره من الإسكندرية، بفضل عبدالله -فقرر محمد سلماوي – رئيس الاتحاد – أخذ الأصوات، فوافقوا على عضويته عضوًا عاملًا.

وحدثت تغيرات في معاشات اتحاد الكتاب، أدت لأن يحصل عبدالله هاشم على معاش بعد أن قضى عشر سنوات في العضوية.

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