حزب الخير التركي: ليكن الله في عون أبناء هذه الأمة

انتقد نائب الكتلة البرلمانية التركية لحزب الخير، لطفو توركان، الحد الأدنى للأجور الذي أقره البرلمان التركي اليوم الإثنين، وقال: «ليكن الله في عون أبناء هذه الأمة».وقال لطفو توركان، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مثلما لم يكن الحد الأدنى للأجور مبشرًا، زادت أعباء الذين يديرون الأعمال الصغيرة، حيث يواجهون صعوبة في دفع الحد الأدنى للأجور في هذه الفترة العصيبة»، متابعًا: «ليكن الله في عون أبناء هذه الأمة، لقد قلنا اقتراحاتنا ولكنهم رفضوها. ستكون سعادة العامل نسبية ولن يتحمل أرباب العمل أي عبء آخر».، وفقا لموقع تركيا الآن.وأقرّت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بالبرلمان التركي، الإثنين، الحد الأدنى المقرر تطبيقه في ميزانية الدولة لعام 2021 المقبل ليصبح صافي 2.825 ليرة و90 قرشًا، مرتفعًا من 2324 ليرة في ميزانية العام الجاري 2020 بنسبة 21%، ما تسبب في غضب قطاعات واسعة من أبناء الشعب، خاصة بعد مطالبة أحزاب المعارضة والاتحاد العام للنقابات برفع الحد الأدنى إلى أكثر من 3 آلاف ليرة.وبلغ الحد الأدنى للأجور في ميزانية 2019 ألفين و20 ليرة تركية، مرتفعًا من 1603 ليرات في 2018، و1404 ليرات في 2017، و1300 ليرة في 2016.