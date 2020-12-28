إصابة مدير إدارة المستشفيات بـ«صحة البحيرة» بكورونا

أصيب الدكتور أحمد الجميل، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بفيروس كورونا ويخضع للعلاج بمستشفى رشيد المركزي، إحدى مستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا بالبحيرة.ومن جانبهم؛ تقدم العديد من أهالي مركز ومدينة رشيد بالدعاء عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالشفاء العاجل للدكتور أحمد الجميل، مدير إدارة المستشفيات، الذي لم يدخر جهدًا لخدمة المرضى، والعمل على تلبية احتياجاتهم.