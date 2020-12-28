«التنمية المحلية» تغلق 3 آلاف مقهى مخالف

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه يتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظات، فضلا عن التشديد على عدم إقامة أي احتفالات رأس السنة»، مشيرا إلى أنه يتم التشديد على التزام كافة المحلات بمواعيد الإغلاق، والإجراءات الاحترازية.





وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه يتم شن حملات مستمرة على الكافيهات والمقاهي للتأكد من عدم استخدام «الشيشة»، لافتا إلى غلق العديد من المقاهي المخالفة وتغريمها بعد مصادرة الشيشة.







