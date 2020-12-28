محافظ مطروح يوافق على استلام أقساط العقود السنوية لأراضي هيئة المجتمعات

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، عن موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تحصيل إدارة الأملاك بمجلس المدينة الأقساط المستحقة للعقود السنوية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية بنطاق المركز.وأكد جاب الله أن هذه الاستجابة تأتي حرصا من محافظ مطروح على عدم تأخر إيرادات الدولة وتفادي تعرض المواطنين لتوقيع غرامات تأخير قبل اخر موعد لسداد الاقساط وهو 31 ديسمبر الجاري بعد زيادة أعداد المواطنين لسداد الاقساط قبل موعد الغلق.ووجه رئيس المدينة الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الموافقة علي تيسير وتسهيل الإجراءات على المواطنين في سداد الأقساط للأراضي الواقعة بنطاق هيئة المجتمعات العمرانية قبل 31 ديسمبر الجاري.وقدم رئيس مدينة مرسى مطروح الشكر إلى المهندسة أحلام المصري مستشار المحافظ للأملاك على سرعة الاستجابة للطلب المقدم من مجلس المدينة لاستلام الأقساط السنوية لعقود هيئة المجتمعات العمرانية.