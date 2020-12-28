التحقيق في مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث تصادم بالساحل

فتحت نيابة الساحل الجزئية، تحقيقات موسعة في مصرع فتاة وإصابة آخرى، بعدما صدمتهم سيارة ميكروباص أثناء عبورهم الطريق بدائرة القسم.تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة بلاغا من الخدمات المعينة في الساحل بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الواقعة.وبالفحص تبين أنه أثناء مرور طفلتين للطريق صدمتهما سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الأخرى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.وتمكن رجال مرور القاهرة من ضبط قائد السيارة، واقتياده إلى قسم شرطة الساحل، وتحرر المحضر رقم 16766 الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.