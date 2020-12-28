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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب زيوت سيارات ببورسعيد (صور)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:33 م
محاولة تهريب زيوت
محاولة تهريب زيوت سيارات
راندا التوني
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أحبطت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية تهريب كمية من زيوت وقطع غيار السيارات الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات التفتيش للسيارت المغادرة، وبناءً على المعلومات السرية الواردة لإدارة الجمارك بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة داخل السيارة ط ع ه 8943 ط ع ه 4386 أثناء خروجها من منفذ النصر الجمركي.

تم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة، فتبين وجود 761 جركن عبوات من لدائن 4 لتر و5 لتر بداخلها مادة سائلة زيوت لزوم السيارات + (1546 قطعة ساعة زيت + تيش + زوج مساعد وبيجوهات والجميع جديد) + (248 قطعة من دينامو - مارش - كوبلن - ركبه - اسكترا - سرفو - مساعد - مروحة والجميع مستعمل ) بإجمالي 2409 قطعة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبلغت القيمة الجمركية 377 ألف جنيه، فيما بلغت التعويضات الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 567 ألف و590 جنيهًا.

وقرر علاء السيد، مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي 106813 لسنة 2020 باسم صاحب الشأن وسائق السيارة والتحفظ علي المضبوطات.

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