950 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل 950 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 433 ألفًا و29 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3971379 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 32 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7272 حالة، كما تم تسجيل 1515 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 399575.