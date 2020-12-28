فض ومنع إقامة حفل زفاف بقويسنا (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا برئاسة خالد النمر، بالتنسيق مع مركز شرطة قويسما، حملة لفض ومنع إقامة حفل زفاف بشارع الصلايبة مركز قويسنا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات وكذا متابعة أعمال غلق المحال التجارية.كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برئاسة أشرف الليثي بجولة ليلية لمتابعة مدي الالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة وكذا المرور علي قاعات الافراح بنطاق المركز والمدينة.وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات.وكان ذلك ضمن توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدائمة والمستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء حفاظا على الصحة العامة ولمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.