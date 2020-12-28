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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موظفو دور رعاية ألمانية يتلقون 5 جرعات للقاح كورونا عن طريق الخطأ

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:21 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تلقى ثمانية عاملين في دور رعاية بألمانيا خمس جرعات عن طريق الخطأ من لقاح كوفيد-19 دون أن يعانوا آثارا مرضية خطيرة حتى الآن، على ما أعلنت السلطات المحلية الإثنين.

ويعمل الموظفون، سبع نساء ورجل تتراوح أعمارهم بين 38 و54 عاما، في دار للمسنين في بلدة شترالسوند في شمال شرق ألمانيا.

وهم ضمن مجموعة ذات أولوية ومن بين أول من حصلوا على لقاح فايزر-بايونتيك، والذي بدأت ألمانيا طرحه في نهاية الأسبوع الماضي.

لكن أثناء تلقيحهم الأحد، تم حقن كل منهم بخمس جرعات في وقت واحد، حسب ما أفاد ستيفان كيرث، مدير المنطقة التي تقع فيها المنشأة.

وقال كيرث إنه تم إبلاغ الموظفين على الفور بالخطأ.

تم نقل أربعة منهم إلى المستشفى ليخضعوا للملاحظة الطبية بعد ظهور أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا عليهم، بينما تم إرسال الآخرين إلى منازلهم.

وقال كيرث "إنني آسف بشدة لهذا الحادث"، مضيفا أن الخطأ كان حالة منفردة ويعود إلى خطأ بشري.
وتابع "أتمنى ألا يعاني جميع المصابين من آثار جانبية خطيرة".

وقبل إطلاق حملات التلقيح في العديد من الدول الأوروبية في نهاية الأسبوع، ذكرت شركة بايونتيك الألمانية أنّ جرعات أكبر من المعتاد تم حقنها خلال التجارب دون آثار جانبية خطيرة على المتطوعين.

ويتم تسليم اللقاح الذي تم التوصل إليه خلال أقل من عام ومصمم ليتم إعطاؤه في حقنتين، في قوارير تحتوي كل منها على خمس جرعات بمجرد تخفيفها.

ومع ذلك، قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإثنين، إن كل قارورة يمكن استخدامها لإعطاء ما يصل إلى ست جرعات.

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