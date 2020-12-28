مصادر: القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

ألقت أجهزة الأمن، ظهر الإثنين، القبض على أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة، من داخل مكتبه بديوان عام الوزارة بشارع شجرة الدر بالزمالك.وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أصدرت في 3 مايو 2018، قرارًا بندب أحمد محمد صلاح الدين بهجت للعمل رئيسًا لقطاع مكتب وزير الثقافة لمدة عام من تاريخ صدور القرار، وتم التجديد له في المنصب على مدار الأعوام الماضية.يذكر أن أحمد محمد صلاح الدين بهجت تدرج فى المناصب الوظيفية بدار الأوبرا المصرية حيث عمل مديرًا عامًا لإدارة التفتيش المالى والإدارى ثم رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين.