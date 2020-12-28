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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التعليم تحيل مسئولي مدرسة مدينتي للتحقيق

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:20 م
إصابة طالب
إصابة طالب
ريم محمود
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كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إحالة المسئولين عن مدرسة مدينتي، والتي قامت بإلغاء امتحانات العملي بعد إصابة طالب داخلها بفيروس كورونا، إلى التحقيق.

وقالت المصادر لـ"الدستور" إنه ليس من حق المدرسة اتخاذ هذا القرار.

وكانت أعلنت مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة لغات، تعطيل اختبارات العملي واعتماد درجاته في جميع المراحل، ضمن درجات أعمال السنة، بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب من فيروس كورونا المستجد، وحتى لا يكون حضورهم للمدرسة إجباريًا.

وقالت المدرسة، في بيان نشر على فيسبوك: "تقييمات الصفوف من الأول رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي هي تقسيمات داخلية خاصة بالمدرسة، كما أن إدارة المدرسة تلتزم بجميع القرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، حيث استمرار الدراسة داخل المدرسة وعدم احتساب الغياب".

يأتي ذلك في الوقت الذي استغاثت فيه ولي أمر باسم روبي راشد بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بعد إصابة ابنها بفيروس كورونا أثناء اليوم الأول لامتحانات العملي بالمدرسة، على حد قولها.

وقالت في استغاثتها: "ابني نزل العملي النهاردة وكان كويس الصبح، راجع تعبان، عرفنا بعدها إن في حالات كورونا في المدرسة، تواصلت مع المسؤولين ولغوا امتحانات العملي بس بعد إيه"، على حد تعبيرها.

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