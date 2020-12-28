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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع احتياطيات السعودية الخارجية بنسبة 2.3%

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:18 م
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي
وكالات
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أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي"ساما"، الاثنين ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية بنسبة 2.3% في شهر نوفمبر 2020 لتبلغ قيمتها 1.71 تريليون ريال.

وبالمقارنة مع رصيد شهر أكتوبر الماضي، تكون الاحتياطيات المدارة من المركزي السعودي، قد أضافت 38.7 مليار ريال لقيمتها في شهر واحد.

كانت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي بلغت نهاية أكتوبر 2020 حوالي 1.674 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.678 تريليون ريال نهاية سبتمبر.

ووفق أرقام نهاية أكتوبر الماضي، تنقسم هذه الاحتياطيات إلى نحو 1.642 تريليون ريال أصول تشمل استثمارات بأوراق مالية، وودائع نقدية بالخارج إلى جانب قيمة 30.8 مليار ريال من حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى 1.62 مليار ريال من احتياطيات الذهب.

وتظهر الأرقام أن الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج زادت من 1.053 تريليون ريال نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.077 تريليون ريال نهاية أكتوبر.

يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، التي تشكل القيمة الأكبر لهذه الاحتياطيات.

من جانب آخر، بلغ إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي نهاية أكتوبر 2020 نحو 1.821 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.822 تريليون ريال نهاية شهر سبتمبر السابق له.

وبلغ إجمالي الموجودات في النظام المصرفي للبنوك في السعودية نحو 3.983 تريليون ريال نهاية أكتوبر مقارنة بـ 3.980 نهاية سبتمبر.

وتنقسم هذه الموجودات المصرفية الضخمة إلى عدة أقسام، أبرزها جزئين: الأول قيمة 1.736 تريليون ريال مطلوبات المصارف على القطاع الخاص، وثانيها: قيمة 1.745 تريليون ريال موجودات أجنبية أغلبها تعود للبنك المركزي السعودي.

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