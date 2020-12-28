المجر تحصل على 6000 جرعة من لقاح سبوتنيك

حصلت المجر على 6000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلًا عن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو.وأضاف زيجارتو في تدوينة له على صفحته على موقع فيسبوك اليوم الإثنين، إنه سيتم نقل اللقاحات إلى الهيئة الوطنية المجرية للرعاية الصحية، حيث "سيحصل المسئولون على فرصة أخرى لاتخاذ قرار حول "كيفية توزيعها".ولم تسمح المجر، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في تطعيم العاملين في المستشفيات مطلع الأسبوع الجاري بجرعات من التطعيم الذي طورته شركة فايزر وبيونتيك، بتلقي اللقاح الروسي، على الرغم من أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد أشار إلى أن مجلس وزرائه قد نحى جانبًا، القائمين على التنظيم بالاتحاد الأوروبي بالموافقة على استخدامه في حالة الطوارئ.كما قال وزير الصحة المجري إن البلاد قد تشارك في الاختبارات السريرية البشرية على اللقاح الروسي.