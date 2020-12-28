145 ألف حالة شفاء من كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الإثنين، عن شفاء 229 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 145 ألفًا و808 حالات.وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ229 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، عن شفاء 199 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 145 ألفًا و579 حالة.