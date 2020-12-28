السفارة الروسية: ممتنون للرئيس السيسي لاهتمامه بالتعاون مع موسكو

أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن امتنانها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الشخصي بالتعاون مع روسيا، مؤكدة أن البناء المشترك لمحطة الضبعة يعد شهادة على وجود مستوى عال من التفاعل والتعاون.وقالت السفارة في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هذا التعاون يقوم على أساس تقاليد الصداقة العميقة بين البلدين وسوف يستمر في المستقبل يغطي أحدث التكنولوجيات بهدف دعم الاقتصاد المصري.وذكرت السفارة أن اجتماع الرئيس السيسي مع أليكسي ليخاتشوف مدير عام مؤسسة روس أتوم خلال زيارته للقاهرة تم في مناخ من الشراكة.