52 وفاة و1612 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و518 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد اليوم الاثنين- أنه تم تسجيل 1612 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 133 ألفًا و204 حالات.