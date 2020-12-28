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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

52 وفاة و1612 إصابة جديدة بكورونا في تونس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:28 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و518 حالة.

وأضافت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد اليوم الاثنين- أنه تم تسجيل 1612 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 133 ألفًا و204 حالات.

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