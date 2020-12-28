وفاة المستشار جمال اللبان رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق

نعى المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، المستشار جمال الدين جودة اللبان، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.وجاء في في برقية النعي: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمده الله برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".تولى المستشار جمال اللبان رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1993، وظل رئيسا لها من عام 1993 حتى 1998، وتم منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة.