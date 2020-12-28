الخرطوم: ترامب وقع مشروع قانون يعيد الحصانة السيادية للسودان

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون التمويل الحكومي لعام 2021، ويشمل إعادة حصانة السودان السيادية بعد إجازته الكونجرس ديسمبر الجاري.وأوضحت إدارة الاعلام بوزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، أنه وبهذا الإجراء فقد اكتملت جميع خطوات استعادة السودان حصانته وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".ويشمل قانون سلام السودان الذي وقعه ترامب بالإضافة الى استعادة الحصانة السيادية، تقديم مساعدات اقتصادية بقيمة 1.1 مليار دولار.وقرر الكونجرس الأمريكي مطلع الشهر الجاري إعادة «الحصانة السيادية» للسودان، التي أسقطت عنه عام 1993، إثر إدراجه في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بسبب استضافته زعيم القاعدة وقتها أسامة بن لادن، وعدد من قادة التنظيمات المتطرفة.وبموجب الموافقة، فإنه بمجرد توقيع دونالد ترامب على مشروع القانون يصبح ساري المفعول، وسيتم الإفراج بعد ذلك عن أموال التعويضات التي تعهد بها السودان لضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998 والهجوم على المدمرة «يو إس اس كول» في عام 2000، التي وصلت إلى 335 مليون دولار تقريبًا.