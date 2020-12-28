رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخرطوم: ترامب وقع مشروع قانون يعيد الحصانة السيادية للسودان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:04 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
طباعة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون التمويل الحكومي لعام 2021، ويشمل إعادة حصانة السودان السيادية بعد إجازته الكونجرس ديسمبر الجاري.

وأوضحت إدارة الاعلام بوزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، أنه وبهذا الإجراء فقد اكتملت جميع خطوات استعادة السودان حصانته وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ويشمل قانون سلام السودان الذي وقعه ترامب بالإضافة الى استعادة الحصانة السيادية، تقديم مساعدات اقتصادية بقيمة 1.1 مليار دولار.

وقرر الكونجرس الأمريكي مطلع الشهر الجاري إعادة «الحصانة السيادية» للسودان، التي أسقطت عنه عام 1993، إثر إدراجه في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بسبب استضافته زعيم القاعدة وقتها أسامة بن لادن، وعدد من قادة التنظيمات المتطرفة.

وبموجب الموافقة، فإنه بمجرد توقيع دونالد ترامب على مشروع القانون يصبح ساري المفعول، وسيتم الإفراج بعد ذلك عن أموال التعويضات التي تعهد بها السودان لضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998 والهجوم على المدمرة «يو إس اس كول» في عام 2000، التي وصلت إلى 335 مليون دولار تقريبًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ألقي القبض عليه بمكتبه.. من هو أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة؟

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

«نوفافاكس» الأمريكية تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب على لقاحها لكورونا

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News

مسجد باريس يعلن انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة في فرنسا

تردد قناة دي إم سي dmc 2021

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

منصورة ونورهان.. مصريتان فى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2020