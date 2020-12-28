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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 6 سيارات متهالكة من شوارع وسط الإسكندرية (صور)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:53 م
شوارع وسط الإسكندرية
شوارع وسط الإسكندرية
هبه عويضه
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شن حي وسط الإسكندرية بقيادة اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لرفع السيارات المتهالكة بشوارع الحي.

تأتي الحملة وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وقرار رقم 684 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجنة لرصد أماكن السيارات المتهالكة على جانبي الطرق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفعها، وإيداعها بوحدة التحفظ والإيداع بمنطقة أم زغيو.

وتم خلال الحملة رفع ٦ سيارات متهالكة، بأقسام باب شرق والعطارين ومحرم بك، بمشاركة شرطة المرافق، معاون رئيس الحي للمرافق، وإدارات: (إشغال الطريق، الحملة الميكانيكية، المتابعة والطرق)، فضلًا على الاستمرار والمتابعة لرفع كل العربات المتهالكة بشوارع الحي، لفتح الشوارع للمارة والمرور.

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