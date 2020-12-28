حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم بحبس ٣ متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بانتحال صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين بالتجمع.وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا وانتحلوا صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة التجمع.وأقر المتهمين بسرقتهم للمواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وتحصلوا على هواتف محمولة ومبالغ مالية تقدر ٣٥ ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.