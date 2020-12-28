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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نقل 503 أطنان مخلفات من مراكز الغربية إلى المدفن الصحي بالسادات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:50 م
نقل أطنان مخلفات
نقل أطنان مخلفات من مراكز الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال أسطول نقل المخلفات في ثاني أيام عمله حيث تم نقل ٣٠٣ طن من النقطة الوسيطة بمركز ومدينة كفر الزيات و٢٠٠ طن من النقطة الوسيطة بمركز ومدينة زفتى، ليصل إجمالي ما تم نقله اليوم إلى المدفن الصحي بالسادات إلى ٥٠٣ أطنان.

يُذكر أن هذا الأسطول يتكون من ٣٠ سيارة قلاب سعة ٢٠ طنا، ١٠ سيارات قلاب سعة ٤٠ طنا و٨ سيارات مكبس سعة ٤٠ طنا، وتم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعيًا من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعيًا من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة.

وكانت محافظة الغربية، قد أطلقت أول أمس هذا الأسطول والذي سيوفر ما لا يقل عن ٦ ملايين جنيه سنويًا في استهلاك السولار وزيادة العمر الافتراضي للمعدات بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة.

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