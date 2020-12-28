خروج 57 متعافى من كورونا بمستشفيات العزل في البحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، اليوم الإثنين، عن خروج 57 حالة من مستشفيات العزل بمراكز ومدن المحافظة، المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحول حالاتهم من إيجابي إلى سلبي، وتعافيهم من فيروس كورونا.ومن جانبه؛ قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وفقًا لبيان إعلامي صادر عن المديرية منذ قليل، إن الحالات التي غادرت مستشفيات العزل اليوم بعد تعافيهم، تم خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية.وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إلى أنه تم تقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية.