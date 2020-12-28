الأسهم الأوروبية تسجل أفضل إغلاق في 10 أشهر

سجلت سوق الأسهم الأوروبية أفضل مستوى إغلاق لها في عشرة أشهر اليوم الإثنين، إذ سجلت الأسهم الألمانية مستوى قياسيًا مرتفعًا تزامنًا مع تخفيف طال انتظاره لتداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة واتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإطلاق برنامج التطعيمات، وهو ما رفع المعنويات في تداولات هزيلة بسبب عطلات نهاية السنة.ووقًع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد على قانون للمساعدة في ظل الجائحة بقيمة 2.3 تريليون دولار ومشروع قانون الإنفاق الحكومي، مما أثار بعض التفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية في الأجل القصير.كما عزز إطلاق برنامج التطعيم الأوروبي عبر الحدود أمس الأحد الآمال في نصف ثان لعام 2021 خالٍ من الجائحة وتعاف اقتصادي قوي.ووقًعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا للانفصال، في وقت متأخر يوم الخميس، يحافظ على بضعة شروط لكلا الجانبين ويقيًد نطاق الاضطراب الناتج عن طلاقهما.وأغلق المؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي مرتفعًا 0.7 بالمائة، محققًا مكاسب لرابع جلسة على التوالي، بينما أغلقت الأسهم الألمانية على ارتفاع 1.5 بالمائة عند ذروة قياسية.تصدر سهم شركة توصيل الطعام الألمانية (دليفري هيرو) مؤشر ستوكس 600، محققًا مكاسب بلغت 9.1 بالمائة ومستوى قياسيًا عند الإغلاق بعد أن قالت الشركة إنها ستبيع تطبيق توصيل الطعام الكوري الجنوبي يوجيو ضمن شروط للحصول على الموافقات التنظيمية على استحواذها على ووا براذرز المالكة لأكبر تطبيق لتوصيل الطعام في كوريا الجنوبية.أدت الحوافز الكبيرة والتفاؤل المتعلق بتوفير اللقاحات إلى تعافي المؤشر ستوكس 600 بنحو 43 بالمائة من أدنى مستوياته في مارس، على الرغم من أنه في طريقه لإنهاء العام منخفضًا بنحو أربعة بالمئة بسبب الموجة الثانية المدمرة من الإصابات بفيروس كورونا.ومن بين البورصات الأخرى في أوروبا، أغلق مؤشرا كاك 40 الفرنسي وإيبكس الإسباني، على ارتفاع 1.2 بالمائة و0.5 بالمائة على الترتيب.