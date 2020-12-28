بروتوكول تعاون بين البحوث الزراعية والأطباء البيطريين (صور)

وقع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد سليم نقيب البيطريين، اليوم، بروتوكول تعاون في مجال التدريب والتأهيل للأطباء البيطريين لسوق العمل.وتم توقيع البروتوكول في حضور دكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات، ودكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات، ودكتور فريد زكي مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية، ودكتور مصطفى خليل مدير معهد الإنتاج الحيواني، ودكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان.ويهدف توقيع هذا البروتوكول إلى رفع كفاءة وتدريب الأطباء البيطريين وتأهيل الخريجين لسوق العمل.