الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع محافظة كفرالشيخ

شهد ديوان عام محافظة كفرالشيخ توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة كفرالشيخ والأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية.وقعت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بروتوكول تعاون ثلاثيا ما بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة كفرالشيخ، والأكاديمية؛ بهدف إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أداء مهامها.جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف وافي، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إسلام طه، معاون محافظ كفرالشيخ، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب.وجاء ذلك البروتوكول تأكيدًا لدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل وتطوير العنصر البشري وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، إلى جانب حرص محافظة كفرالشيخ على النهوض بقدرات العاملين بديوانها العام وموظفي المحليات التابعة لها وأيضًا شباب المحافظة.وتركزت أوجه التعاون على تقديم الأكاديمية الدورات التدريبية اللازمة في المجالات المختلفة وفقًا للاحتياجات المتفق عليها، وأيضًا تنفيذ برامج سياحية وثقافية بالمحافظة لمتدربي وخريجي الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون المتبادل في تنظيم وعقد الأنشطة المشتركة والفعاليات والمؤتمرات، إلى جانب المحاضرات والتدريبات والزيارات الميدانية.وفي ختام توقيع البروتوكول، أهدت الدكتورة رشا راغب درع الأكاديمية الوطنية للواء جمال نورالدين؛ تقديرًا لمجهوداته للنهوض بموظفي المحافظة، والعمل على تطويرهم وتنمية المحافظة، كما أهدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، درع المحافظة لمديرية الأكاديمية للتدريب.وأكدت الدكتورة رشا راغب عن سعادتها بالتواجد بديوان عام محافظة كفرالشيخ ؛ لتوقيع البروتوكول الثلاثي بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة كفرالشيخ ووزارة التنمية المحلي، إيمانا بدور التدريب وتأهيل الكوادر العاملة بدواوين عام المحافظات بوجه عام، مشيرة إلى أن محافظة كفرالشيخ من المحافظات السباقة لإدراكها قيمة وأهمية العامل البشري والكوادر البشرية، تماشيا مع السياسة العامة للدولة، باعتبار الإنسان أهم مكون اعتنت الدولة المصرية به، مشيرة إلى أن التعليم والتدريب وتمكين العامل البشري لأداء وظيفة بصورة أفضل، إحدى أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التي ترتكز إليها لإقامة المشروعات القومية العملاقة المختلفة المناحي المتعددة في كافة المجالات، لافتة إلى إقامة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المحافظة لعدة برامج تدريبية لموظفي المحافظة بالأكاديمية كالمسئول الحكومي المحترف لـ400 متدرب وبرنامج ديواني كفء، لـ20 متدربا، مؤكدة أنه يتم حاليًا العمل على تصميم خطة لتطوير وإعادة هيكلة مركز التدريب التابع لمحافظة كفرالشيخ.كما أعربت راغب عن سعادتها بإشادة اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالمتدربين ومستواهم، وأوضحت أن اختيارهم بالمبادرة لم يكن بعملية سهلة، بل قاموا بانتقائهم بدقة وحرص، مشيرةً إلى دورهم الأساسي في عملية تنمية وتطوير الدولة، وجاء ذلك خلال لقائها متدربي المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف".وعبر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن امتنانه لزيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للمحافظة؛ مُضيفًا أنه يعتبر الأكاديمية صرحا للتدريب، لدورها في التغيير من مقومات الموظف والعمل بالكامل؛ وهذا في إطار الشراكة الحالية ما بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية والمحافظة.وأشاد اللواء جمال نورالدين بمتدربي برنامج "ديواني كفء" بعد تدريبهم بالأكاديمية خلال الفترة الماضية، ومتدربي دفعة الفريق محمد العصار من "البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة" أثناء تواجدهم بالتدريب الميداني الذي نُفذ بالمحافظة في شهر أكتوبر الماضي، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التدريب المُقدم بالمبادرة والعمل على تطبيقه في أماكن عملهم المختلفة؛ وذلك باعتبارهم سفراء عن المحافظة والأكاديمية ووزارة التنمية المحلية.أكد محافظ كفرالشيخ أن أعمال التدريب الجارية يعتبرها تدريبا وتغييرا، لأن التدريب أدى لتغيير أداء الموظف والعمل بالكامل في إطار التعاون بين وزارة التنمية وزارة الاتصالات والأكاديمية والمحافظة، مستهدفين تخريج كوادر من الموظفين بعد تدريبهم في إطارين "ديوانى كفء وموظف حكومي محترف"، مشيرًا إلى أن الدولة انتهجت في الفترة الأخيرة المراكز التكنولوجية للقضاء على العقبات في الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، فكان لا بد من تدريب العنصر البشري، ليشمل التدريب كيفية التعامل مع المواطنين، والقواعد الفنية لطريقة عمله، وتقديم الخدمات بصورة سلسلة، مؤكدًا أن للمحافظة مركز تدريب محليا يستهدف عددا كبيرا من الموظفين لخلق جيل يدرب آخرين، لنشر قواعد التطوير الإداري للموظف، مما يؤدي لتطوير أداء كل الموظفين خلال السنتين القادمتين.كما أعرب عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بتشريف الدكتورة رشا راغب لمحافظة كفرالشيخ والأداء المتميز الذى تقوم به الأكاديمية فى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة، معبرًا أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هى صرح كبير وُلد عظيمًا، وأكد أهمية استفادة متدربي برنامج المسئول الحكومى المحترف من كم المهارات والمعارف التى يتلقونها من الاكاديمية، وأن الهدف الرئيسي من التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعي لدى المتدربين، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع جودة الحياة للمواطنين.وعقب تفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه ومدير الأكاديمية للتدريب موقع تدريب 400 موظف، تم الالتقاء بهم، تفقدوا متحف كفرالشيخ؛ للتعرف على تاريخ المحافظة وما تحويه من آثار، ويتكون المتحف من 3 قاعات عرض رئيسية تعرض قطعا أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من المحافظة.