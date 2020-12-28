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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهم قاتل «شقيقي الشرابية»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:02 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة مسجل خطر متهم بقتل شقيقين باستخدام «كزلك» بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة.

كان قدر أمر المستشار حسام حسين، وكيل النائب العام، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأقر المتهم بقتل المجني عليهما وإصابة نجل أحدهما، قائلًا: «قبل الواقعة بيوم أهل المجني عليهم ضربوا ابن أخويا ولما رحنا علشان نعاتبهم، تعدوا علينا فقررت جر شكلهم، ويوم الواقعة اشتريت (كزلك) ثم جلست على قهوة من الساعة 9 حتى 11 في انتظار مرورهم من الشارع».

واستطرد: «لما شفت المجني عليه الأول راكب الموتوسيكل توجهت له فمد إيده عشان يسلم عليا فقمت بتوجه طعنات متفرقة له، فنزل من على الموتوسيكل وحاول الهروب لكنني تتبعته داخل فرن، وقمت بتوجيه طعنات أخرى، ثم توجهت للمنزل في انتظار حضور أهل المجني عليه لاستكمال المشاجرة».

وتابع المتهم: «عقب حضور المجني عليه الثاني ونجل الأول تجددت المشاجرة وتعديت عليهم بالكزلك، ووجهت طعنة بالفخذ لنجل الأول لشل حركته، ثم طعنت الثاني بصدره ففارق الحياة، ثم توجهت لشقيقى بالمطرية لتلقي العلاج من الإصابات اللي في جسدي حتى حضرت الشرطة».

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثث المجني عليهما لبيان الأسباب، والتصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

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