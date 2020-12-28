المركزي البرازيلي يتدخل في سوق العملات لتخفيف الضغوط على العملة

تدخل البنك المركزي البرازيلي في السوق الفورية للصرف الأجنبي، اليوم الإثنين، بائعا 530 مليون دولار لتخفيف الضغوط على العملة المحلية، والتي دفعت الريال البرازيلي إلى أدنى مستوى في شهر مقابل الدولار الأمريكي.وجاء البيع بعد أن جرى تداول العملة الخضراء فوق 5.30 ريال.وقال صانعو السياسة النقدية الشهر الماضي إنهم سيتدخلون إذا كانت السوق غير قادرة على استيعاب تدفقات متوقعة لرءوس أموال إلى الخارج في نهاية العام.وقال وزير الاقتصاد، باولو جويديس، إن مستوى التوازن للعملة البرازيلية هو على الأرجح أقرب إلى 5.00 ريالات للدولار.