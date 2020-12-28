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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز سائق وعاطلين لحيازتهم إستروكس بالأميرية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:56 م
حبس سائق
حبس سائق
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الأميرية بحجز سائق وعاطلين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الإستروكس بمنطقة الأميرية.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "عرابي. م" سائق، و"طه. ع"، "فارس. م" عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٥٠٠ جرام بمنطقة الأميرية.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأميرية من ضبط سائق وعاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجهما بدائرة القسم، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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