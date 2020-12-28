إصابة 3 عمال إثر سقوط «سقالة» في الغربية

أصيب 3 عمال محارة بإصابات خطيرة، اليوم الإثنين، نتيجة سقوط "سقالة" من أعلى أثناء ترميم مسجد بقرية القرشية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورد إشارة من مستشفى طنطا الجامعي باستقبال 3 عمال محارة مصابين بكسور وإصابات خطيرة إثر سقوط من أعلى سقالة خشبية أثناء ترميم أحد المساجد بقرية القرشية بدائرة مركز السنطة.على الفور انتقلت القيادات الأمنية قوات من الشرطة السرية والنظامية الى محل البلاغ وتبين انهيار سقالة خشبية بمسجد نصر أبوسليمان بقرية القرشية أثناء أعمال الترميم بالمسجد وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين.حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.