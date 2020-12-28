نائب: تطوير 1500 قرية مصرية مشروع طموح يخدم الملايين

أكد حسام صالح، عضو مجلس النواب، أن قرار تطوير مئات القرى المصرية، خاصة في الصعيد قرار دولة عفيّة تعمل على تجديد نفسها ومواردها، موضحًا أن مشروع القرى المصرية طموح جدًا وامتداد للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي بدأت قبل نحو عام، لرفع كفاءة وتطوير القرى على مستوى الجمهورية.أضاف عوض الله، في تصريحات له، أن مبادرة حياة كريمة لها إنجازات فعلية على الأرض، واستطاعت رفع كفاءة وتطوير قرابة 400 قرية ومصر بها نحو 5000 قرية.أشار عضو مجلس النواب إلى أن وضع نحو 1500 قرية في المرحلة الأولى على خطة التطوير خلال 3 سنوات بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه وتقوم بها الهيئة الهندسية لقوات المسلحة، يكشف ضخامة المبادرة الرئاسية وأهدافها، والعمل على تحسين وتطوير كل جوانب الحياة لأهالى تلك القرى، وتحسين البنية الأساسية من مياه الشرب والكهرباء والبيئة وتبطين الترع والإسكان والخدمات البيطرية وغيرها من الخدمات التي تحتاجها القرى.أكد عضو مجلس النواب أن مصر تحت قيادة السيسي تقوم بتجديد نفسها وعمرانها وهيئاتها، للقضاء على آثار التهديم والتجاهل طوال العقود الماضية.