الجيش الجزائري يدمر 5 مخابئ للإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن أن مفرزة للجيش دمرت اليوم الإثنين 5 مخابئ للإرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط بجبل بوطويل ببلدة العنصر بولاية جيجل شرقي الجزائر.وكشفت الوزارة في موقعها الرسمي عن أن العملية التي جاءت استغلالًا للمعلومات التي قدمها الإرهابي أحسن رزقان المدعو أبوالدحداح، الذي اعتقل يوم 16 ديسمبر الجاري، سمحت بضبط مبلغ مالي يقدر بـ80 ألف يورو.وأوضحت الوزارة أن هذا المبلغ تبين أنه يمثل دفعة أولى من عائدات الفدية التي كانت محل صفقة في شهر أكتوبر الماضي بمنطقة الساحل، وكانت ستستفيد منه فلول الجماعات الإرهابية المطاردين من طرف المصالح الأمنية بشمال الجزائر.