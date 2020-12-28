إصابات كورونا في جنوب إفريقيا ترتفع بصورة «غير متوقعة»

قال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، إن إصابات كورونا ترتفع في بلاده بصورة غير متوقعة منذ اكتشاف السلالة الجديدة، وذلك حسبما ذكرت قناة "العربية".وأضاف رامافوزا أن جنوب إفريقيا تدخل مرحلة ثالثة وأكثر تشددا في القيود لمواجهة الفيروس.وأشار إلى أن البلاد أعلنت عن فرض إجراءات احترازية صارمة بعد تحور سلالة جديدة لكورونا هناك.