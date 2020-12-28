حجز عاطلين متهمين بسرقة حقائب المواطنين بالنهضة

أمرت نيابة السلام بحجز عاطلين ٢٤ ساعة لخطفهما حقائب المواطنين بمنطقة النهضة.وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمين "خالد. ع، و"عصام. ع" عاطلان كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا لخطف حقائب المواطنين مستقلين مركبة توك توك.وأقر المتهمان بارتكاب وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بتعرضهم للسرقة وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.