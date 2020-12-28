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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المنشآت السياحية تطالب أعضاءها الالتزام بالقرارات الوزارية الجديدة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:50 م
عادل المصرى
عادل المصرى
رامى حسين
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جددت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصرى، تحذيرها لأعضاء الغرفة وطالبتهم بالالتزام بالمواعيد المحددة فى فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي (take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفًا وشتاء.

ودعت الغرفة فى منشور لها أعضاءها من مالكى مسارح المنوعات والديسكوهات والكافتيريات والمطاعم الالتزام بالقرارات الوزارية، محذرة أن مخالفتها ستعرضهم إلى الإغلاق وإلغاء الترخيص.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا من بينها اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية خلال رأس السنة الميلادية، والالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

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