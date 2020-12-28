السعودية تصدر أول ترخيص لمعهدين موسيقيين

أعلن وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان اليوم الإثنين، عن إصدار أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة، داعيًا الجميع إلى تقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة.وقال وزير الثقافة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "أصدر اليوم الإثنين أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة".ودعا وزير الثقافة "جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يومًا".وسعت السعودية مؤخرًا إلى السماح بشكل كبير للتوسع في المجال الأدبي والفني والعمل على فاعلية المؤسسات الثقافية في البلاد.وبدأ أبرز تلك الخطوات في ديسمبر 2017، حيث شهدت تلك السنة فتح السعودية لدور السينما بعد حظر استمر أكثر من 35 عامًا وبدأت بعرض الأفلام السينمائية في دورها من جديد في مارس 2018.وفي سياق الرؤية السعودية الجديدة لعام 2030، أنشأت السعودية هيئة حكومية جديدة أطلق عليها الهيئة العامة للترفيه، والتي يأتي في إطارها تفعيل العمل الثقافي والفني بالمملكة.