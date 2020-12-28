حصيلة وفيات كورونا في إسبانيا تتخطى 50 ألفًا

تخطت إسبانيا رسميًا، اليوم الإثنين، عتبة 50 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، حسب أرقام وزارة الصحة.ومع تسجيلها 50،122 وفاة، أي بزيادة 298 عن آخر بيان لوزارة الصحة نشر الخميس، صارت إسبانيا رابع أكثر دولة متضررة في أوروبا الغربية خلف إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، وعاشر دولة على مستوى العالم.