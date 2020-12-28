«السياحة»: لجان سرية لضبط المنشآت المخالفة لإجراءات كورونا

قال عبدالفتاح عاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إن هناك لجان سرية غير مهمتها التفتيش على جميع المنشآت السياحية بما تشمله من مطاعم وكافتيريات حصلت على ضوابط السلامة الصحية المعتمدة خلال الفترة السابقة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم: «أوفدنا لجان سرية للمرور خلال الثلاثة أيام الماضية، على أكثر من 155 منشأة سياحية بالقاهرة الكبرى لمتابعة مدى تطبيقها للاشتراطات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية ومدى التزامها بمواعيد التشغيل المسموح بها التي أقرتها الوزارة من قبل».



