الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة، بينهم فتية.وقال نادي الأسير- في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية- إن ستة مواطنين فلسطينيين جرى اعتقالهم من الخليل، بينهم فتيان، وطالب جامعي من بيت آمر.واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة جبع غرب جنين، وفتى من بيت لحم، وثلاثة مواطنين من سلفيت، ومواطنا من قلقيلية، وطالبا في جامعة بيرزيت من رام الله.