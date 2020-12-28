أصحاب المقاهى لـ«الدستور»: ملتزمون بالإجراءات للحفاظ على مصدر رزقنا

مع دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا مصر وزيادة أعداد المصابين، جاءت تحذيرات الحكومة لكل من يجلسون في أماكن مزدحمة، خاصة المقاهي، حيث ألزمت الحكومة أصحاب المقاهي بالالتزام بتواجد ٥٠% فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية."الدستور" تحدثت مع أصحاب المقاهي والعاملين بها لمعرفة الإجراءات الاحترازية التي اتخذوها.وقال أحمد سامح، أحد العاملين في مقهى بوسط القاهرة، إن المقهى اتخذ إجراءات احترازية بتوفير كحول ومجموعة من المطهرات للتطهير كل عدة ساعات للقضاء على فيروس كورونا، مضيفًا، خلال حديثه لـ «الدستور»: "احنا عايزين مصدر رزقنا يفضل شغال عشان كده لازم نحافظ على الإجراءات اللي قالتها الحكومة"، مؤكدًا أن النظافة هي الأسلوب الذي سيتبعه كل العاملين في المقاهي.أما مصطفى ماهر، أحد العاملين في كافيه بالمهندسين، فيقول إن أي عميل سيأتي ويكون مصابا بنزلة برد لن يسمح له بالدخول، خشية أن يكون مصابًا بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهم يقيسون درجات الحرارة لمن يدخل الكافيه وذلك للتشديد على الإجراءات الاحترازية.أما عماد رؤوف، صاحب مقهى بمصر الجديدة، يقول إن إجراءات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص تم تنفيذها، مؤكدًا تعقيم المقهى بالكامل وتباعد الترابيزات عن بعضها بمسافة متر منعًا لانتشار الفيروس، قائلا للزبائن: "قدروا الظروف اللي بتمر بيها البلد نحافظ على الكل"، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يكون مسئولًا عن صحته وصحة غيره.