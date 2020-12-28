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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ديكتاتور تركيا.. انتهاكات أردوغان في ملف حقوق الإنسان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:55 م
أردوغان
أردوغان
سمر عبدالله
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انتهاكات عديدة يرتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ توليه الحكم، لكن ظل عام ٢٠٢٠ عام الانتهاكات الشديدة ضد حقوق الإنسان ما جعل مؤسسات دولية عديدة تدين انتهاكات أردوغان تجاه حقوق الإنسان.

"اعتقال عثمان كافالا"
واصلت السلطات التركية اعتقال وإدانة الصحفيين والسياسيين المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا معارضين سياسيين دون أدلة دامغة على نشاط إجرامي.

وكان أبرز المعارضين رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي اعتقل لأول مرة في 18 أكتوبر 2017، حيث أمضى عامًا آخر في السجن دون إدانته بارتكاب جريمة، وبينما تمت تبرئته وإطلاق سراحه في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه تم القبض عليه بتهمة منفصلة بعد فترة وجيزة.


"صلاح الدين دميرطاش"
صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لا يزال في السجن على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018 بالإفراج عنه.

"مصطفى كوجاك"
مصطفى كوجاك، حكم عليه بالسجن المؤبد لمحاولته الإطاحة بالنظام الدستوري، قام بإضراب عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، وفي في 24 أبريل، توفي في اليوم 297.

"وفاة هيلين بوليك"
وفي إضراب آخر عن الطعام بدوافع مماثلة، توفيت هيلين بوليك، عضو الفرقة الموسيقية اليسارية Grup Yorum، في 3 أبريل بعد 288 يومًا، بينما توفي عازف الجيتار في المجموعة إبراهيم كوكجيك في 7 مايو بعد 323 يومًا.


"اعتقال صحفيان"
كما اعتُقل الصحفيان عدنان بلن وجميل أوغور 9 أكتوبر بعد نشر قصة عن اثنين من القرويين، سيرفيت تورغوت وعثمان شيبان، تم إلقاؤهما من مروحية عسكرية وهي تحلق بعد اعتقالهما خلال عملية نفذها جنود أتراك في محافظة وان.

"الحكم على صحفي تركي"
منذ أيام، حكمت محكمة تركية على الصحفي التركي المنفي كان دوندار بالسجن لأكثر من 18 عامًا بتهمة تأمين معلومات سرية بتهمة التجسس وأكثر من ثماني سنوات بتهمة مساعدة جماعة إرهابية.

"تعذيب المعارضين"
كما كشفت تقارير موثوقة عن شكاوى تتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على مدار العام، وربما كان آخر هذه الشكاوى، شكاوى تفتيش السجينات في السجون التركية والزوار وهم عراة.

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