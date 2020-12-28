خريطة الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد الثلاثاء، سيشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وعلى مناطق من حلايب وشلاتين وذلك على فترات متقطعة، كما ستشهد الساعات الأولى من غد الثلاثاء شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.وأضاف "شاهين" لـ"الدستور" أن طقس الأربعاء سيشهد أمطارًا خفيفة أيضًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، كما ستتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، محذرًا السائقين من القيادة بسرعة.وأشار "شاهين" إلى أن طقس الخميس سيبدأ بشبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، كما سيكون الطقس في آخر أيام العام معتدلًا على كل محافظات مصر.