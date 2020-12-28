لجان سرية تتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالفنادق والمطاعم السياحية

قال عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن اللجان السرية بقطاع الفنادق تعمل حاليا بالمرور المفاجئ على المنشآت والمطاعم السياحية، لاتخاذ ما يلزم قانونا تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة بمنع إقامة أي احتفالات خلال رأس السنة.وأضاف العاصى، لـ"الدستور"، أن هذه اللجان غير معروف أعضائها، حيث يقوم المفتش بزيارة المنشأة السياحية كأي زائر لاكتشاف أي مخالفات تقوم بها المنشأة السياحية، سواء كانت مخالفة تشغيل من عدم التزام بالمواعيد، حيث يتم التشغيل وفقا للمواعيد المحددة مسبقا من مجلس الوزراء بأن تغلق المنشآت السياحية في الواحدة صباحا فى أيام الإجازات والساعة الثانية عشر ليلا، كما أنه سيتم التعامل مع رأس السنة الميلادية كأى يوم عمل طبيعي بالمنشآت والمطاعم السياحية.