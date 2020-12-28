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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. الحكم على 10 متهمين بتنظيم جماعة إرهابية تابعة للإخوان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:42 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، الحكم على 10 متهمين بتنظيم جماعة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، وحرق عدد من سيارات الشرطة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبدالغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هم" محمود. م"، هارب، و"مختار. ر"، محبوس، و"عبد الله. ج"، محبوس، و"عبده. ع"، و"محمد. ط"، و"محمد. ع"، هارب، و"محمد. ع"، هارب، و"محمد. ع"، و"أحمد. ي"، و"محمود. م".

وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني، تهمة تولى وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل القانون والعمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتهما لتحقيق أغراضهما، بأن تولى المتهم الأول قيادة الجماعة المسماة " تحالف دعم الشرعية"، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية، بينما تولى المتهم الثاني إدارة إحدى المجموعات النوعية المنبثقة عن تلك الجماعة، والتى تقوم بالتنسيق مع الجماعة الأولى لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة المصرية، كما اشترك المتهمان مع باقى المتهمين من الثالث للسابع، فى التحريض على حرق عدد من مركبات الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابى، بأن قام المتهم الأول، حال وجوده خارج مصر، بإمداد المتهمين بالأموال والعتاد لإتمام جريمتهم.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير، تهمة  الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتهم لتحقيق أغراضهم، كما اشترك المتهمون من الثانى حتى الأخير فى تظاهرات أخلت بالأمن العام المصري، كما حاز المتهم التاسع سلاخًا ناريًا "مششخنًا"، " بندقية ألية"، بدون تصريح.

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