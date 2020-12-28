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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس وزراء السودان يطلع على الأوضاع الأمنية في القضارف

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:41 م
حمدوك
حمدوك
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اطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، على سير أداء حكومة ولاية القضارف (شرق السودان)، واستقرار العمل بالولاية، بالإضافة لجهود تطوير المؤسسات، والأوضاع الأمنية في الولاية وجهود وتأثيرات إيواء اللاجئين الإثيوبيين.

كما ناقش رئيس وزراء السوداني، خلال استقباله اليوم والي ولاية القضارف الدكتور سليمان علي موسى، رغبة حكومة الولاية في تحويل أسواق المحاصيل بالولاية إلى بورصة عالمية للسلع.

وأوضح والي ولاية القضارف، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه أطلع رئيس الوزراء على جهود الحفاظ على السلم الاجتماعي في الولاية من خلال مبادرات التعايش السلمي واللقاءات مع الإدارات الأهلية والنُظّار بالولاية.

وأضاف أن لقاءه برئيس مجلس الوزراء، تطرق إلى المشروعات الممولة اتحاديا بالولاية والتي توقفت، لافتًا إلى أنه قدم لرئيس الوزراء تقريرًا حول جهود حصر الأنشطة الاقتصادية بهدف زيادة حجم إيرادات الولاية، علاوة على جهود مكافحة الفساد وتفكيك تمكين النظام السابق بالولاية.

وأشار والي القضارف إلى أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية في ولاية القضارف وتأثيرات وجهود إيواء اللاجئين الإثيوبيين الذين يتواصل تدفقهم للسودان، وفاق عددهم 50 ألف لاجئ حتى اليوم.

واشتكى ضعف استجابة المنظمات الإغاثية في تجهيز معسكرات اللاجئين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وعد بالعمل في اتجاه تحسين الاستجابة.

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